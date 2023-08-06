Beşiktaş'ta motosikletle kaçan şüpheliler gözaltına alındı

Beşiktaş'ta motosikletle kaçan bir kişinin silahlı saldırıda ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada 10 şüpheli gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayın yaşandığı sokağa gelen motosikletteki iki kişiden biri olan Sertan Taylan Hayal'in silahla bir mekana ateş açtıktan sonra kaçmaya çalışırken söz konusu iş yerinden çıkan iki zanlının da motosikleti süren şüphelinin kaçmasına ateş ettikleri belirlendi. İncelemeler sonucunda iş yerinden ateş eden iki şüphelinin kimliği tespit edildi ve operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan 10 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Beşiktaş'ta motosikletle kaçan bir kişinin silahlı saldırıda ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada 10 şüpheli gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 3 Ağustos Perşembe gece saatlerinde Sinanpaşa Mahallesi Mumcu Bakkal Sokak'ta bir kişinin silahla öldürülmesine ilişkin çalışma başlattı.

Yapılan incelemede, olayın yaşandığı sokağa gelen motosikletteki iki kişiden biri olan Sertan Taylan Hayal'in (24) silahla bir mekana ateş açtıktan sonra kaçmaya çalışırken söz konusu iş yerinden çıkan iki zanlının da motosiklettekilere ateş ettikleri belirlendi.

Olayda silahla vurulan Hayal kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken motosikleti süren şüphelinin ise kaçtığı tespit edildi.

Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, iş yerinden ateş eden iki şüphelinin kimliğini belirledi.

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, İstanbul ve Tekirdağ'da düzenledikleri operasyonla silahla ateş eden Serhat E. ve Hüseyin Baran A'nın yanı sıra 8 şüpheliyi daha gözaltına aldı.

Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen Hüseyin Baran A, buradaki ifadesinde kurşunlanan iş yerini yaklaşık 3 ay önce devraldıklarını anlatarak, olay günü motosikletli kişilerin mekana ateş açması üzerine kendilerinin de silahla karşılık verdiklerini söyledi.

Hüseyin Baran A, kurşunlanan iş yerinde daha önce çalışan işletme müdürünün kendilerinden "tazminat" adı altında para istediğini savunarak, olayın bununla bağlantılı olabileceğini öne sürdü.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 10 şüpheli, daha sonra adliyeye sevk edildi.