Beşiktaş'ta Motosikletiyle Seyir Halindeki Kişi Silahlı Saldırı Sonucu Ağır Yaralandı
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Sinanpaşa Mahallesi Mumcu Bakkal Sokak üzerinde motosikletiyle seyir halinde olan bir kişi silahlı saldırıya uğradı. Henüz kimliği öğrenilemeyen saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı. Emniyet ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Yaralı, Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Saldırıyı gerçekleştiren kişi veya kişilere yönelik arama çalışmaları devam ediyor.
Beşiktaş'ta motosikletiyle seyir halindeki 1 kişi silahlı saldırı sonucu ağır yaralandı.
Sinanpaşa Mahallesi Mumcu Bakkal Sokak üzerinde motosikletiyle seyir halinde olan bir kişi silahlı saldırıya uğradı.
Henüz kimliği öğrenilemeyen saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine emniyet ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Emniyet ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken sağlık görevlileri de yaralıyı ilk müdahalesinin ardından Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.
Emniyet ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren kişi veya kişilere yönelik arama çalışmalarını sürdürüyor.