Beşiktaş'ta Motosikletiyle Seyir Halindeki Kişi Silahlı Saldırı Sonucu Ağır Yaralandı

Sinanpaşa Mahallesi Mumcu Bakkal Sokak üzerinde motosikletiyle seyir halinde olan bir kişi silahlı saldırıya uğradı. Henüz kimliği öğrenilemeyen saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı. Emniyet ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Yaralı, Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Saldırıyı gerçekleştiren kişi veya kişilere yönelik arama çalışmaları devam ediyor.