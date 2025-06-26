Beşiktaş'ta Motosiklet Kazası: Yaralı Sürücü Hastaneye Kaldırıldı

BEŞİKTAŞ'ta arıza yapan araca çarpmamak için manevra yapan otomobile motosiklet çarptı. Yola savrularak yaralanan motosiklet sürücüsü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Barbaros Bulvarı Balmumcu Tüneli Beşiktaş istikametinde dün saat 13.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tünel içerisinde arıza yapan araca çarpmamak için manevra yapan otomobile, arkadan gelen motosiklet çarptı. Kazada, yola savrulan motosiklet sürücüsü Burhan Üçkardeş yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve ambulans sevk edildi. Yaralı sürücü sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle bir süre kapanan trafik, kaza yapan araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.