Beşiktaş'ta Motosiklet Kazası: İki Sürücü Yaralı

Beşiktaş'ta Motosiklet Kazası: İki Sürücü Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beşiktaş Çırağan Caddesi'nde iki motosikletin kafa kafaya çarpışması sonucu iki sürücü yaralandı. Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edilirken, sürücüler hastaneye kaldırıldı.

BEŞİKTAŞ'ta iki motosikletli kafa kafaya çarpıştı. Kazada yola savrularak yaralanan 2 motosiklet sürücüsü sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Beşiktaş Çırağan Caddesi'nde saat 10.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Beşiktaş istikametine giden 34 NAL 106 plakalı motosiklet sürücüsü ile karşı yönden gelen 34 MZY 238 plakalı motosiklet kafa kafaya çarpıştı. Yola savrulan sürücüleri görenlerin ihbarıyla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan iki yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Çırağan Caddesi'nde trafik bir süre kontrollü olarak verildi. Kaza yapan motosikletlerin kaldırılmasının ardından trafik yeniden açıldı.

Öte yandan kaza yapan motosiklet sürücüleri yerde yatarken vatandaşların yardım ettiği anlar cep telefonu kamarasıyla görüntülendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
İBB'ye 5. dalga yolsuzluk operasyonu! 47 kişi hakkında gözaltı kararı verildi, 30'u yakalandı

İBB'ye yeni operasyon! Çok sayıda belediye başkanı gözaltında
İBB'ye yönelik 5. dalga operasyonunun ardından CHP olağanüstü toplanıyor

Belediyelere yapılan son operasyon sonrası CHP harekete geçti
Kulislere sızdı! İşte AK Parti'nin Erdoğan'ın yeniden adaylığı için planı

Kulislere sızdı! İşte AK Parti'nin Erdoğan'ın adaylığı için planı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kalacak gibi! Osimhen'de ibre Galatasaray'a döndü

Kalacak gibi! Osimhen'de ibre Galatasaray'a döndü
Profesörü öldüren zanlılardan mide bulandıran 'cinsel ilişki' iddiası

Profesörü öldüren zanlılardan mide bulandıran "cinsel ilişki" iddiası
Meksika'yı sarsan katliam! Beş müzisyen vahşice öldürüldü

Günlerdir aranan beş müzisyen vahşice öldürüldü
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Marmaray'da iki küçük çocuğunun yanında darbedildi

Marmaray'da korku dolu anlar! İki küçük çocuğunun yanında darbedildi
Abdülkerim Bardakcı, Ali Koç'un ''Sen o kadar eder misin?'' sorusuna ilk kez cevap verdi

Ali Koç'un ''Sen o kadar eder misin?'' sözlerine bomba yanıt
Çağla Şıkel'den çarpıcı itiraf: Çok şiddet gördüm

Çağla Şıkel'den çarpıcı itiraf: Çok şiddet gördüm
Adana'dan Tom Cruise'u kıskandıracak görüntüler

Adana'dan Tom Cruise'u kıskandıracak görüntüler
Kebabın başkentinde evde at keserken suçüstü yakalandılar

Kebabın başkentinde atları keserken suçüstü yakalandılar
Sosyal medyadan tanıştığı şahsı eve çağıran kadın, hayatının şokunu yaşadı

Sosyal medyadan tanıştığı şahsı eve çağıran kadın kabusu yaşadı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.