Beşiktaş'ta Motosiklet Hırsızlığı Davası: İki Kişi Yakalandı

BEŞİKTAŞ'ta S.Ö.Ç., kendisine ait olduğunu ve arızalandığını söylediği motosikleti, tamirciye götürme bahanesiyle nakliyeci E.S.'ye çaldırttı. Motosiklet sahibinin şikayeti üzerine çalışma başlatan Beşiktaş Asayiş Büro Amirliği ekipleri, nakliyeci E.S. ve S.Ö.Ç.'yü yakaladı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 11 Temmuz'da saat 09.30 sıralarında Mecidiye Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde park halindeki motosiklet, sokağa gelen bir kamyonete yüklenerek çalındı. Sahibini şikayeti üzerine Beşiktaş Asayiş Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis, kamyonetin plakasından sahibine ulaştı. Devam eden çalışmalarda kamyonetin sürücüsü E.S. yakalandı.

BEŞİKTAŞ ASAYİŞ POLİSİ YAKALADI

İfadesi alınan E.S., olay günü S.Ö.Ç.'nün kendisini arayarak, kendisine ait olduğunu söylediği motosikletin arıza yapıp yolda kaldığını, bu nedenle tamirciye götürülmesi için yardım istediğini söyledi. Bunun üzerine Beşiktaş Asayiş Büro Amirliği ekipleri, adresini tespit ettiği S.Ö.Ç.'yü çaldığı motosikletle birlikte Fatih'te yakaladı.

MOTOSİKLETİ ÇALDIRAN TUTUKLANDI

Gözaltına alınan E.S. ve S.Ö.Ç.'nün emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemede çıkartılan E.S. adli kontrol şartıyla serbest kalırken, S.Ö.Ç. ise 'motosiklet hırsızlığı' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Çalınan motosiklet ise sahibine teslim edildi.