Beşiktaş'ta Motorize Yunus Polisi Uyuşturucu Operasyonu Düzenledi

BEŞİKTAŞ'ta uygulama yapan motorize yunus polisi şüphe üzerine durdurduğu bir araçta yaptığı arama sırasında torpidoda elektrikli bir düzenek olduğunu fark etti. Gizli bölmeyi açan polis 613 gram kokaine ele geçirdi. Gözaltına alınan sürücü E.B. çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Olay, 18 Eylül Perşembe günü Levazım Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre ilçede uygulama yapan Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü motorize yunus polisi, şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Otomobil sürücüsü E.B.'nin üst aramasını yapan polis, herhangi bir suç unsuruna rastlamadı. Ancak E.B.'nin tedirgin hal ve hareketlerinden şüphelenen polis, araçta inceleme yapmaya başladı.

GİZLİ BÖLMEDEN KOKAİN ÇIKTI

Polis ekibi yaptığı incelemede torpidoda elektrikli bir düzenek olduğunu fark etti. Çalışma yapan polis sis farı düğmesine basıp, orta bölümdeki kolçağa mıknatıs değdirince gizli bölmeyi açtı. İçerisine bakan polis, 613 gram kokain ele geçirdi. Uyuşturucu maddelerle birlikte E.B.'nin üstünden çıkan cep telefonu ve sim karta da el konuldu. Gözaltına alınan E.B. ise emniyete götürüldü. Emniyette ifadesi alınarak adli işlemleri yapılan E.B., 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.