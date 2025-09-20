Haberler

Beşiktaş'ta Motorize Yunus Polisi Uyuşturucu Operasyonu Düzenledi

Beşiktaş'ta Motorize Yunus Polisi Uyuşturucu Operasyonu Düzenledi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beşiktaş'ta motorize yunus polisi, şüphe üzerine durdurduğu bir araçta 613 gram kokaine ulaştı. Sürücü E.B. uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklandı.

BEŞİKTAŞ'ta uygulama yapan motorize yunus polisi şüphe üzerine durdurduğu bir araçta yaptığı arama sırasında torpidoda elektrikli bir düzenek olduğunu fark etti. Gizli bölmeyi açan polis 613 gram kokaine ele geçirdi. Gözaltına alınan sürücü E.B. çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Olay, 18 Eylül Perşembe günü Levazım Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre ilçede uygulama yapan Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü motorize yunus polisi, şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Otomobil sürücüsü E.B.'nin üst aramasını yapan polis, herhangi bir suç unsuruna rastlamadı. Ancak E.B.'nin tedirgin hal ve hareketlerinden şüphelenen polis, araçta inceleme yapmaya başladı.

GİZLİ BÖLMEDEN KOKAİN ÇIKTI

Polis ekibi yaptığı incelemede torpidoda elektrikli bir düzenek olduğunu fark etti. Çalışma yapan polis sis farı düğmesine basıp, orta bölümdeki kolçağa mıknatıs değdirince gizli bölmeyi açtı. İçerisine bakan polis, 613 gram kokain ele geçirdi. Uyuşturucu maddelerle birlikte E.B.'nin üstünden çıkan cep telefonu ve sim karta da el konuldu. Gözaltına alınan E.B. ise emniyete götürüldü. Emniyette ifadesi alınarak adli işlemleri yapılan E.B., 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
11 yıl sonra bir ilk: Suriye bayrağı, Washington'da göndere çekildi

11 yıl sonra bir ilk gerçekleşti
Yeni bir banka daha kuruluyor: Resmi Gazete'de yayımlandı, ismi bile belli

Yeni banka kuruluyor! İsmi bile belli
Rize'de sel ve heyelanla mücadele! Ayder Yaylası'nın yolu ulaşıma kapandı

Şehri sel vurdu! Köprü çöktü, meşhur yaylanın yolu ulaşıma kapandı
Mevsimin ilk karı o ilimize düştü, her yer beyaza büründü

Mevsimin ilk karı o ilimize düştü, her yer beyaza büründü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Volkan Demirel'den teknik adamlığa geri dönüş hazırlığı

Yeşil ışığı yaktı! Volkan Demirel geri dönüyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.