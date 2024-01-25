Beşiktaş'ta Minibüslere Denetim: Fazla Yolcu ve Emniyet Kemeri İhlali

Beşiktaş'ta minibüslere yönelik denetimde fazla ve ayakta yolcu taşıyan, emniyet kemeri kullanmadığı belirlenen sürücülere ceza kesildi.

Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince sivil trafik polislerinin de katılımıyla yolcu taşımacılığı yapan minibüslere yönelik Barbaros Bulvarı'nda denetim noktası oluşturuldu.

Minibüslere yolcu olarak binen sivil trafik polisleri, kural ihlali yapan şoförleri belirledi.

Denetimde, "emniyet kemeri kullanmama", "fazla yolcu alma", "ayakta yolcu alma", "görüşü engelleyen ve kaza yaptırma tehlikesi bulunan aksesuar ve süs eşyalarının kullanımı", "arabaya izinsiz reklam yapıştırma" ve "trafikte ilerlerken cep telefonu ile görüşme yapma" gibi kural ihlali yaptığı belirlenen bazı minibüs şoförlerine toplam 5 bin 590 lira para cezası verildi.

Ceza yazılan sürücülerden Bayram Avcı, "Diyecek bir şey yok. Hata yaptım, ceza aldım." ifadesini kullandı.