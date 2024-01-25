Üye Girişi
Haberler

Beşiktaş'ta minibüs denetimi: Birçok sürücüye ceza

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

BEŞİKTAŞ'ta trafikte kural ihlali yapan minibüslere yönelik denetim gerçekleştirildi. Sivil Trafik ekiplerinin minibüslere binerek yaptığı denetimlerde birçok sürücüye cezai işlem uygulandı.

BEŞİKTAŞ'ta trafikte kural ihlali yapan minibüslere yönelik denetim gerçekleştirildi. Sivil Trafik ekiplerinin minibüslere binerek yaptığı denetimlerde birçok sürücüye cezai işlem uygulandı.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri ile Sivil Trafik ekipleri trafikte kural ihlali yapan minibüslere yönelik denetim gerçekleştirdi. Beşiktaş Barbaros Bulvarı'nda yapılan denetimlerde Sivil trafik personeli yolcu gibi minibüslere binerek şoförlerin yaptığı ihlalleri tek tek not aldı. Denetim noktasında durdurulan şoförlere trafikte yaptığı ihlaller söylendi. Bazı sürücüler hatalarını kabul ederken bazılarına da ihlalleri gösterilince ikna oldu.

"HATA YAPTIK CEZA YEDİK"

'Hatalı şerit değiştirme', 'minibüsün ön camında aksesuar olması' ve 'arkada yazı bulunması' nedeniyle 2 bin 200 lira ceza yazılan Ufuk Aslan, "Hata yaptık, ceza yedik. Kural hatası yapmışım. Girilmez şeride girmişim. Ondan dolayı ceza yedim. Nerede şeride girdiğimi de hatırlamıyorum. Uyardı bir daha yapmayacağım" dedi.

'Cep telefonu ile konuşmak', 'ayakta yolcu almak' ve 'emniyet kemeri takmamak' maddelerinden 2 bin 700 lira ceza uygulanan Atilla Adıgüzelli ise, "Gereken neyse yapılıyor. Yapacak bir şey yok. 2 bin 700 lira ceza yazdılar" diye konuştu.

Denetimlerin süreceği öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Beşiktaş Trafik Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 25 Ocak 2024 İstanbul su kesintisi listesi! Survivor kim kazandı? 25 Ocak Perşembe Mavi Takım mı kazandı, Kırmızı Takım mı kazandı? İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 25 Ocak 2024 İzmir su kesintisi listesi! ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 25 Ocak 2024 Ankara su kesintisi listesi! İnci Taneleri CANLI izle! İnci Taneleri Kanal D Canlı HD izleme linki! 26 Ocak 2024 Günlük Burç Yorumları: 26 Ocak Cuma burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 25 Ocak GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! Çelik Yumruklar filmi konusu ne, oyuncuları kimlerdir? Çelik Yumruklar (Real Steel) filmi nerede çekildi, ne zaman, hangi ülke ve şehirde çekildi? Adıyaman'da deprem mi oldu? SON DAKİKA! 25 Ocak Adıyaman'da kaç şiddetinde ve büyüklüğünde deprem oldu? Son depremler listesi! Az önce kaç büyüklüğünde deprem oldu? Malatya'da kaç şiddetinde, büyüklüğünde deprem oldu? SON DAKİKA MALATYA DEPREM! Malatya'da deprem mi oldu? Son dakika Malatya'da az önce deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde? Elazığ deprem mi oldu? SON DAKİKA! Az önce Elazığ'da kaç şiddetinde deprem oldu? SON DAKİKA 25 OCAK AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU? Malatya'da en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi! Gelinim Mutfakta Melahat Kimdir? Gelinim Mutfakta Melahat kaç yaşında, nereli? MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI SON DAKİKA: Merkez Bankası faiz kararı açıklandı!
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title