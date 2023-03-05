Beşiktaş'ta meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı
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Beşiktaş'ta kontrolden çıkarak yolun karşı tarafına geçen otomobille çarpışan aracın sürücüsü yaralandı.
Beşiktaş'ta kontrolden çıkarak yolun karşı tarafına geçen otomobille çarpışan aracın sürücüsü yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Eyüp K'nin kullandığı 34 GAN 144 plakalı otomobil, Büyükdere Caddesi Levent istikametinde seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu üç araca çarptıktan sonra refüje çıktı.
Savrulan otomobil, karşı yöne geçerek Murat D'nin yönetimindeki 34 JN 7704 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada yaralanan Murat D, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle Büyükdere Caddesi'nde uzun süre aksayan trafik akışı, kazaya karışan araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından normale döndü.