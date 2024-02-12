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Beşiktaş'ta Metruk Binada Yangın Çıktı

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Beşiktaş'ta evsizlerin kaldığı iddia edilen metruk binada çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi. İtfaiye ekipleri yangını söndürdü.

BEŞİKTAŞ'ta evsizlerin kaldığı iddia edilen iki katlı metruk binada yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren çalışmasının ardından söndürülen yangında dumandan etkilenen 3 kişiye ambulansta müdahale edildi.

Yangın, saat 18.30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle Ortaköy Mahallesi, Bulgurcu sokakta bulunan 2 katlı metruk binada çıktı. Evsizlerin kaldığı iddia edilen ahşap binadan alevlerin yükseldiğini görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Yangın ekiplerin yaklaşık 2 saat süren çalışmalarının ardından söndürüldü. Çevre binalarda oturan ve dumandan etkilenen 3 kişiye ambulansta müdahale edildi.

"ZAMAN ZAMAN BİRİLERİ GİRİP ÇIKIYORLARDI"

Ortaköy Mahalle Muhtarı Yeşim Özer, "Orası vakıflar Tarafından mühürlenmiş bir binaydı, metruk bir binaydı. Fakat zaman zaman orada birileri girip çıkıyorlardı. Yan tarafta da konutlar var. Yani ben ona çok korktum. Mahalleden insanlar değillerdi. Girip çıktıklarını komşularımızdan da duyuyorduk. Aldığımız bilgiye göre yaralı yok. Fakat bir tane yan tarafta oturan yaşlı teyzemiz vardı. Onu da ambulans almış yani kurtulduğunu  ümit ediyoruz. Hastanede şu anda.

Hani komşulardan aldığım habere göre  yan binalardaki herkes kurtulmuş" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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