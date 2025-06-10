Beşiktaş'ta Metil Alkol Zehirlenmesi: 1 Ölü, 2 Şüpheli Serbest

Beşiktaş'ta Metil Alkol Zehirlenmesi: 1 Ölü, 2 Şüpheli Serbest
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Beşiktaş'ta metil alkol zehirlenmesi sonucu hastaneye kaldırılan 1 kişi hayatını kaybetti. Yapılan incelemelerde, hayatını kaybeden kişinin kaçak içki tükettiği belirlendi. İlgili 2 şüpheli gözaltına alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Beşiktaş'ta metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan 1 kişi hayatını kaybetti, gözaltına alınan 2 şüpheli serbest bırakıldı.

Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Bebek'te yaşayan Kerem Bostancıoğlu'nun 16 Mayıs'ta mide bulantısı ve baş dönmesi şikayetiyle kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmesine ilişkin çalışma yürüttü.

Ekipler yaptıkları araştırmada, Bostancıoğlu'nun hastaneye geldiğinde kan değerlerinin normalin çok altında ve metil alkol zehirlenmesi bulgusunun olduğu bilgisine ulaştı.

Laboratuvar incelemelerinde Bostancıoğlu'nun kanında 1,24 promil metil alkol bulunduğunun tespit edilmesi üzerine çalışmalarını derinleştiren polis, Bostancıoğlu'nun hayatını kaybetmeden önce mahallesindeki bir tekel bayisine gittiğini belirledi.

Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, Bostancıoğlu'nun elinde içki şişesiyle dükkana girdiğini, bir süre içeride kaldıktan sonra çıktığını tespit etti.

Polis ekiplerinin görüştüğü tekel bayisindeki kasiyer, Bostancıoğlu'nun kendisine içkinin Moldova'dan geldiğini söylediğini, ayrıca Bostancıoğlu'nun yaşadığı binanın yan tarafında oturan Moldovalı bir kişinin de tekel bayisinden koli bandı satın aldığını ve memleketine kargo göndereceğini ifade ettiğini beyan etti.

Bunun üzerine harekete geçen polis, kaçak içkiyi temin ettiği öne sürülen I.T'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki sorgusunda kaçak içkiyi kendisinin verdiğini kabul eden I.T, içkileri de Fatih'te yaşayan halası T.Ç'den aldığını söyledi.

T.Ç'nin Akşemsettin Mahallesi'ndeki adresine operasyon düzenleyen ekipler, 3 şişe halinde toplam 7 litre bandrolsüz kaçak içki ele geçirdi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen I.T. ve halası T.Ç. çıkarıldıkları hakimlikçe serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Mustafa Mert Karaca - Güncel
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