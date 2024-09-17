Beşiktaş'ta Merdiven Boşluğuna Düşen Otomobilde 3 Yaralı
Beşiktaş'ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çarpıp bir bankanın merdiven boşluğuna düşen otomobildeki 3 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin durumu ağır. Olay sonrası bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Beşiktaş'ta bir bankanın merdiven boşluğuna düşen otomobildeki 3 kişi yaralandı.
Büyükdere Caddesi Levent mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 34 FLB 848 plakalı otomobil, kaldırıma çarpıp bir bankanın merdiven boşluğuna düştü.
İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce, otomobilden yaralı çıkarılan 3 kişi hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kaza nedeniyle bankada hasar meydana gelirken polis ekipleri ikinci bir kaza yaşanmaması için şerit çekerek önlem aldı.
Merdiven boşluğuna düşen otomobil, çekici yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.