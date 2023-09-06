Beşiktaş'ta Lüks Araçtan Tablet ve Evrak Hırsızlığına İlişkin 2 Şüpheli Yakalandı

Beşiktaş'ta bir iş adamının park ettiği lüks aracının camını kırıp tabletinin ve resmi evraklarının çalınmasına ilişkin 2 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden birinin yakalandığı adreste yapılan aramalarda daha önce çalındığı belirlenen çok sayıda tablet ve telefon ele geçirildi. Hırsızlık şüphelisinin motosikletiyle kaçarken kaza yaptığı an güvenlik kamerasına yansıdı.

Beşiktaş'ta iş adamının park ettiği lüks aracının camını kırıp tabletinin ve resmi evraklarının çalınmasına ilişkin 2 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden birinin yakalandığı adreste yapılan aramalarda daha önce çalındığı belirlenen çok sayıda tablet ve telefon ele geçirildi. Hırsızlık şüphelisinin motosikletiyle kaçarken kaza yaptığı an güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 1 Eylül tarihinde Beşiktaş Etiler Mahallesi, Güler Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, iş adamı M.K.'ye ait park halindeki lüks otomobilin yanına gelen motosikletli hırsız, lüks aracın camını kırıp içindeki tableti ve resmi evrakları alıp kaçtı. Aracına gelen iş adamı M.K. camının kırıldığını görünce polise ihbarda bulundu. Olay yerine gelen Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri çalışma başlatarak güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerini inceledi. Görüntülerde hırsızlık şüphelisinin kaçarken motosikletiyle kaza yaptığı görüldü. İncelemelerini derinleştiren ekipler olaya iki kişinin karıştığını tespit etti. 9 suç kaydı bulunan kurye M.D.( 22) Fatih Aksaray Mahallesi'ndeki evinde gözaltına alındı. Evde yapılan aramada ise iş adamının aracından çalınan tablet, çalıntı olduğu belirlenen 44 telefon, 1 tablet, 1 dizüstü bilgisayar ve 8 bin 980 lira para ele geçirildi. 3 telefonunun Fatih'te, 1 telefonun ise Bağcılar'da çalındığı tespit edildi.

Öte yandan konuyla ilgili Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmada olayın faillerinden 8 suç kaydı bulunan S.E. (44) 17 Temmuz'da Beşiktaş'ta meydana gelen bir başka hırsızlık olayının firari şüphelisi olduğu belirlendi. Yakalanan şüphelilerden M.D., sevk edildiği makamlar tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, S.E. isimli şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ele geçirilen cihazların sahiplerinin tespitine yönelik çalışmalar devam ediyor. - İSTANBUL