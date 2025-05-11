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Beşiktaş'ta Kurşunlama Olayında 2 Şüpheli Gözaltına Alındı

Beşiktaş'ta Kurşunlama Olayında 2 Şüpheli Gözaltına Alındı
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Beşiktaş'taki bir iş yerinin kurşunlanmasıyla ilgili olarak İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı. Olayda 5 şüpheliden ikisi hakkında adli işlem başlatıldı.

Beşiktaş'ta bir iş yerinin kurşunlanmasına ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 7 Mayıs'ta Yıldız Mahallesi'ndeki bir iş yerinin kurşunlanmasına ilişkin yaptıkları çalışmada, güvenlik kamerası görüntülerinden zanlıların kimliğini tespit etti.

Ekipler, 5 şüpheliden L.A. ve U.A.Ö'nün kapalı olan iş yerini kurşunladığını, İ.A'nın havaya ateş ettiğini, M.E. ve A.S.A'nın ise çevreyi gözetlediğini belirledi.

Üsküdar ve Esenler'de 4 ayrı adrese yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda zanlılardan A.S.A ve U.A.Ö. yakalandı.

Gözaltına alınan iki şüpheli hakkında "Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet", "mala zarar verme" ve "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" suçlarından adli işlem yapıldı.

Polis ekiplerinin, diğer 3 zanlının yakalanmasına yönelik çalışması sürüyor.

Kaynak: AA / İlyas Kaçar - Güncel
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