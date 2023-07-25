Beşiktaş'ta bakımını üstlendiği köpeği tekme ve tokatlarla darp eden şüpheli Sezgin A. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede, şüphelinin 'bir ev hayvanına veya evcil hayvana işkence veya acımasız ve zalimce muamelede bulunma' suçundan 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Beşiktaş'ta köpeği tekme ve tokat darp eden şüpheliye 3 yıla kadar hapis talebi

İSTANBUL Beşiktaş'ta bakımını üstlendiği köpeği tekme ve tokatlarla darp eden şüpheli Sezgin A. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede, şüphelinin 'bir ev hayvanına veya evcil hayvana işkence veya acımasız ve zalimce muamelede bulunma' suçundan 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Beşiktaş'ta 29 Nisan tarihinde bakımını üstlendiği köpeği sokakta tekme ve tokat atarak darp ettiği iddia edilen şüpheli Sezgin A. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, şüpheli Sezgin A.'nın bakımını üstlendiği ev hayvanı olan Amerikan Staf cinsi köpeği yol üzerinde tekme ve tokat atarak darp ettiği, köpeğin bağlı olduğu ipten sert bir şekilde çekerek sokak üzerinde yürüdüğü anlatıldı.

Eylemlerinin acımasız ve zalimce olduğu aktarıldı

Suç mağduru köpeğin Savcılık talimatıyla Beyoğlu Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne bağlı barınağa teslim edildiğinin aktarıldığı iddianamede, şüpheli Sezgin A.'nın eylemlerinin bir bütün olarak değerlendirildiğinde acımasız ve zalimce muamele olduğu kaydedildi.

Eğitim amaçlı vurduğunu söyledi

Şüphelinin savunmasına da yer verilen iddianamede, köpeğin evden kaçtığını ve eğitim amaçlı köpeğe vurduğunu, eziyet kastı olmadığını söylediği belirtildi.

3 yıla kadar hapis talebi

Hazırlanan iddianamede şüpheli Sezgin A.'nın 'bir ev hayvanına veya evcil hayvana işkence veya acımasız ve zalimce muamelede bulunma' suçundan 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. Şüphelinin yargılanmasına önümüzdeki günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde başlanacak.