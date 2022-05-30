BEŞİKTAŞ'TA KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİL ŞARAMPOLE YUVARLANDI - Haberler

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BEŞİKTAŞ'TA KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİL ŞARAMPOLE YUVARLANDI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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BEŞİKTAŞ'ta, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, yol kenarındaki uyarı direğine çarparak şarampole yuvarlandı.

BEŞİKTAŞ'ta, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, yol kenarındaki uyarı direğine çarparak şarampole yuvarlandı. Otomobildeki iki kadın kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

Olay, Ulus Yeniyol Levazım Sitesi yönünde saat 21.30 sıralarında meydana geldi. Aleyna Öztürk Atalay (22) 34 VT 007 plakalı lüks otomobille yokuş aşağı ilerlerken henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil, yol kenarındaki uyarı direğine çarptıktan sonra otluk alanda şarampole yuvarlandı. Otomobil, yaklaşık 15 metre boyunca yuvarlandıktan sonra ters dönerek durabildi.

Otomobil sürücüsü Aleyna Öztürk ile yanında bulunan Mısır uyruklu arkadaşı Aylin Hamza kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Kendi imkanlarıyla otomobilden çıkan yaralılar, ambulansla kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alındı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Otomobil Ulus Güncel Haberler

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