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Beşiktaş'ta Konsolosluk Önünde Kılıç ve Tabanca ile Havaya Ateş Açan Şüpheli Tutuklandı

Beşiktaş'ta Konsolosluk Önünde Kılıç ve Tabanca ile Havaya Ateş Açan Şüpheli Tutuklandı
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Beşiktaş'ta İsrail Başkonsolosluğu önünde elinde kılıç ve tabanca ile havaya ateş açan B.K., polis tarafından gözaltına alındı ve tutuklandı. Olay güvenlik güçleri tarafından hızlı bir şekilde kontrol altına alındı.

Beşiktaş'ta İsrail Başkonsolosluğu önünde bir elinde kılıç, diğer elinde tabanca ile havaya ateş açan şüpheli B.K., polis ekiplerince gözaltına alındı. Üzerinden Arapça yazılar bulunan kılıç çıkan şüpheli, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Olay, 9 Mayıs 2025 günü öğle saatlerinde Beşiktaş Büyükdere Caddesi üzerindeki İsrail Konsolosluğu önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre B.K., elinde kılıç ve tabanca ile konsolosluk önüne gelerek "İsrail'i istemiyorum" diye bağırdıktan sonra havaya 5 el ateş etti. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, şüpheliyi etkisiz hale getirerek gözaltına aldı. Şüphelinin üzerinde Arapça yazıların yer aldığı bir kılıç ve olayda kullanılan tabanca ele geçirildi. Şüpheli hakkında '6136 sayılı Kanun'a muhalefet, 'genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması' ve 'mala zarar verme' suçlarından işlem başlatıldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen B.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelinin daha önce de çeşitli asayiş suçlarından kaydı bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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