Beşiktaş'ta Kiralık Yat Su Alarak Battı

Beşiktaş'ta 15 kişilik grup kiraladıkları yat ile boğaza açıldıktan sonra yat su almaya başladı. Durumu fark eden kaptan, yatı Bebek İskelesi'ne yanaştırarak yolcuları tahliye etmeyi başardı. Bu sırada su alan yat battı. Batan yat vinç yardımıyla sudan çıkarıldı.

BEŞİKTAŞ'ta 15 kişi, kiraladıkları yat ile boğaza açıldıktan sonra yat su almaya başladı. Durumu fark eden kaptan, yatı Bebek İskelesi'ne yanaştırarak yolcuları tahliye etmeyi başardı. Bu sırada su alan yat battı. Batan yat vinç yardımıyla sudan çıkarıldı.

Olay, saat 11.30 sıralarında Bebek İskelesi'nden boğaza açılan bir yatta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 15 kişilik grup kiraladıkları yat ile boğaza açıldı. Boğazda yatın su aldığını fark eden kaptan, Bebek İskelesi'ne yanaşarak yolcuları tahliye etti. Aldığı suyun ağırlığı nedeniyle yat, yan yatarak battı. Can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı olayda batan yat, dalgıçlar ve vinç yardımıyla sudan çıkarıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.