Beşiktaş'ta Kıraathane İşleten Kişiyi Silahla Öldürdüğü İddiasıyla Tutuklandı

İstanbul Beşiktaş'ta kıraathane işleten bir kişiyi silahla öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Türkali Mahallesi'ndeki bir kıraathanede 21 Şubat'ta iş yeri sahibi İsmail Karabıyık'ın silahla başından vurularak öldürülmesine ilişkin çalışma yürüttü.

Olayı Mehmet S'nin gerçekleştirdiğini belirleyen ekipler, şüpheliyi Ataşehir'de, olayda kullanıldığı değerlendirilen kurusıkıdan dönüştürülmüş tabancayla yakaladı.

Şüphelinin, emniyette, "maktule 6 bin 500 lira borcunu ödeyemediği için aralarında husumet oluştuğu ve olayı planlayarak gerçekleştirdiği" şeklinde ifade verdiği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.