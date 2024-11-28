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Beşiktaş'ta Kayıp Kardeşler İçin Arama Çalışmaları 5. Günde Devam Ediyor

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Beşiktaş Bebek Mahallesi'nde, denize düşerek kaybolan Ayşe (29) ve kardeşi Velat Can (23) için arama çalışmaları 5. gününde sürüyor. Sahil Güvenlik, Deniz Polisi ve AFAD ekipleri denizi tararken, aileleri de aramalara destek veriyor.

Beşiktaş'ta denize düşen Ayşe ile kardeşi Velat Can'ı arama çalışmaları 5. gününde ailelerin de katılımıyla devam ediyor.

Bebek Mahallesi Cevdet Paşa Caddesi sahilinde kaybolan iki kardeşi bulmak için Sahil Güvenlik Komutanlığı, Deniz Polisi, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve İtfaiye Su Altı Arama Kurtarma ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, denizi hem dalgıçlarla hem de havadan dronlarla tararken kaybolan kardeşlerin ailesi de arama faaliyetlerini yakından takip ediyor.

Aile üyeleri, botlara binerek aramalara destek vermeye çalışıyor.

Olay

Bebek sahilinde 23 Kasım Cumartesi günü yürüyüş yaparken denize düşen Ayşe Can (29) ile kendisini kurtarmak için suya atlayan kardeşi Velat Can (23) suda kaybolmuş, kendilerinden haber alamayan ebeveynleri durumu polise bildirmişti.

İspanya'dan 14 Kasım'da tatil amacıyla Diyarbakır'a gelen kardeşlerin 25 Kasım'da ailesiyle aynı ülkeye dönecekleri için geldikleri İstanbul'un Sarıyer ilçesindeki otelde kaldığı tespit edilmişti.

Kaynak: AA / Erol Değirmenci - Güncel
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