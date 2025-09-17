Beşiktaş'ta Kavga: 5 Şüpheli Gözaltına Alındı, Sonra Serbest Bırakıldı

Doğan Can CESUR / -BEŞİKTAŞ'ta yolda yürüdükleri sırada birbirine çarpan iki grup arasında tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Tarafların tekme ve yumruklu kavgası güvenlik kamerasına yansırken, polis 5 şüpheliyi gözaltına aldı.

Olay, 12 Eylül'de saat 03.15 sıralarında Ortaköy'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; meydanda yürüyen iki grup birbirine çarpınca aralarında tartışma çıktı. Tarafların birbirine küfretmesi üzerine büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Tekme ve yumrukların atıldığı kavgaya müdahale eden polis, E.K., F.K., B.K., U.Y. ve F.K. isimli 5 şüpheliyi gözaltına aldı. Kavga anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.

5 ŞÜPHELİ SERBEST KALDI

Güvenlik kamerası görüntüleri ve şüphelilerin ifadesi üzerine çalışmalarını sürdüren polis ekipleri, tarafların yolda yürüdükleri sırada birbirlerine çarpmaları sonucu kavganın çıktığını belirledi. Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheli, savcılık kararıyla serbest bırakıldı.