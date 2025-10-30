Beşiktaş'ta Kamyon Devrildi, Sürücü Yaralandı
Beşiktaş'ta inşaat alanında yük boşaltan bir kamyon, yan yatarak devrildi. Kazada sürücü yaralanırken, kamyon park halindeki bir araca da zarar verdi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Beşiktaş'ta, inşaat alanına yük boşalttığı sırada yan yatan taş yüklü kamyonun sürücüsü yaralandı.
Ulus Mahallesi Kelaynak Sokak'taki inşaat alanında 34 KAD 375 plakalı taş yüklü kamyon, dorsesini kaldırarak yük boşalttığı sırada yan yattı.
Sürücü yaralanırken, devrilen kamyon park halindeki hafif ticari araca zarar verdi.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Polis sokağa şerit çekerek güvenlik önlemi alırken, yaralı sürücü sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. ???????
Kaynak: AA / Mustafa Mert Karaca - Güncel