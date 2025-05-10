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Beşiktaş'ta Kadına Yönelik Şiddete Tepki: İşletme Mühürlendi

Beşiktaş'ta Kadına Yönelik Şiddete Tepki: İşletme Mühürlendi
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Beşiktaş'ta bir kadını bıçakla yaralayan şüpheli, tutuklanmasının ardından ilgili işletme belediye tarafından mühürlendi. Beşiktaş Belediyesi, kadına yönelik şiddet olayını kınadı ve mağdurun sağlık durumunun iyileşmesini umduğunu belirtti.

Beşiktaş'ta bir kadını bıçakla yaraladığı gerekçesiyle tutuklanan şüpheliye ait işletme belediye tarafından mühürlendi.

Beşiktaş Belediyesinin sosyal medya hesabından, Ulus Mahallesi Yavuz Sokak'ta S.M'nin bıçakla yaralanmasına ilişkin yapılan paylaşımda, şiddet olayının derin bir üzüntü ve öfkeyle karşılandığı belirtildi.

Paylaşımda, "Kadına yönelik şiddetin her türlüsünü en güçlü şekilde kınıyor, saldırıya uğrayan S.M'nin bir an önce sağlığına kavuşmasını diliyoruz." denildi.

Belediyenin, şiddet olayına karışan işletmeyi mühürlediği belirtilen paylaşımda, "Komşularımızın güvenliğini tehdit eden hiçbir duruma müsamaha göstermeyeceğimizi bir kez daha vurguluyoruz." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA / Gökçe Karaköse - Güncel
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