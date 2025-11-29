Haberler

Beşiktaş'ta Kaçan Motosiklet Sürücüsü Kaza Yaptı, 12 Suç Kaydı Ortaya Çıktı

Beşiktaş'ta Kaçan Motosiklet Sürücüsü Kaza Yaptı, 12 Suç Kaydı Ortaya Çıktı
Güncelleme:
Ehliyetsiz motosiklet sürücüsü, 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya çalışırken polis aracına çarptı. Gözaltına alınan iki şüphelinin toplamda 12 suç kaydı bulunuyor. Şüpheliler serbest bırakıldı.

BEŞİKTAŞ'ta polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayan ehliyeti olmayan motosiklet sürücüsü, kaçmaya çalışırken ekip otosuna çarptı. Kaza sonrası yara almadan kurtulan motosikletteki 2 şüpheli gözaltına alındı. Üst aramalarında 2 çakı bulunan iki şüphelinin poliste toplamda 12 suç olduğu ortaya çıktı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerin ardından savcılık kararıyla serbest bırakıldı.

Olay, 28 Kasım Cuma günü saat 02.00 sıralarında Balmumcu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, uygulama yapan polis ekipleri durumundan şüphelendikleri 34 FPL 710 plakalı motosiklet sürücüsü Muhammet Hamza A.'ya (21) 'dur' ihtarında bulundu. İhtara uymayan motosiklet sürücüsü kaçmaya çalıştığı sırada ekip otosunun ön tarafına kısmına çarptı. Kaza sonucu yaralanan olmazken, Muhammet Hamza A. ve arkasındaki Yakup I. (23) Beşiktaş polisi tarafından yakalandı.

EHLİYETSİZ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Gözaltına alınan şüphelilerin yapılan üst aramasında 2 çakı ele geçirildi. Çakılara el konulurken, ehliyetsiz olduğu belirlenen sürücü Muhammet Hamza A.'ya idari para cezası uygulandı. Muayenesini olmadığı tespit edilen motosikletse emniyet otoparkına çekildi.

ŞÜPHELİLERİN 12 SUÇ KAYDI ÇIKTI

Diğer yandan emniyete götürülen sürücü Muhammet Hamza A.'nın poliste 'uyuşturucu madde kullanmak', 'kasten yaralama' ve 'suçluyu kayırma' suçlarından kaydı olduğu öğrenildi. Sürücünün arkasındaki Yakup I.'nın ise 3 'kasten yaralama', 2 'yağma-gasp', 'açıktan hırsızlık', 'uyuşturucu madde kullanmak', 'reşit olmayanla cinsel ilişki' ve 'çocuğun kaçırılması ve alıkonması' suçlarından kaydının olduğu bilgisine ulaşıldı.

SERBEST BIRAKILDILAR

İki şüpheli emniyette 'ateşli silahlar kanununa muhalefet' suçundan adli işlem yapılması sonrasında savcılık kararıyla serbest bırakıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
