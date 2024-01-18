Üye Girişi
Haberler

Beşiktaş'ta İstinat Duvarı Davasında Yeniden Keşif Kararı

Güncelleme:
Abone Ol

Beşiktaş'ta restoranın önündeki istinat duvarının çökmesi sonucu 1 kişinin ölmesi ve 1 kişinin yaralanmasına ilişkin davada olay yerinde yeniden keşif yapılması kararlaştırıldı. Sanıkların duruşmaya katılmadığı duruşmada, sanık Evirgen'in savunması alındı. Mahkeme heyeti, olay yerinde keşif yapılmasına ve bilirkişi raporu alınmasına karar verdi.

Beşiktaş'ta, restoranının önündeki istinat duvarının çökmesi sonucu 1 kişinin ölmesi ve 1 kişinin de yaralanmasına ilişkin şef Somer Sivrioğlu'nun da aralarında bulunduğu 7 sanığın yargılandığı davada olay yerinde yeniden keşif yapılması kararlaştırıldı.

İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanık Kazim Evirgen katılırken diğer sanıklar Somer Sivrioğlu, Sakine Öçal ile Kadri Berk Cemal ise gelmedi. Taraf avukatları da duruşmada hazır bulundu.

Sarıyer Lisanslı Harita Kadastro Bürosu'ndan (LİHKAB) olay yerindeki istinat duvarı ile restoranın sınırlarını gösteren haritanın gönderildiği kaydedilen duruşmada sanık Evirgen'in savunması alındı.

Evirgen, 5 yıl önce mülk sahiplerinden kiraladığı dava konusu yeri daha sonra diğer sanıklara restoran işletmesi olarak kiraya verdiğini söyledi.

Yıkılan duvarın bu gayrimenkulün sınırları içinde olmadığını savunan Evirgen, herhangi bir işlem yapmadığını iddia ettiği duvarın belediyenin sorumluluk alanında olduğunu öne sürdü.

Müdahillerin avukatı Nisa Serin ise Tapu Kadastro Müdürlüğü ve LİHKAB'dan gelen haritalara göre duvarın özel mülkiyet alanında kalmadığı şeklinde bir izlenim oluşsa da işletme tarafından dış bahçenin istinat duvarı olarak fiili olarak kullanıldığını kaydetti.

Mahkeme heyeti, dava dosyasına giren LİHKAB haritası doğrultusunda bir üye hakimin katılımıyla olay yerinde 29 Ocak'ta yeniden keşif yapılmasına karar verdi.

Keşfin ardından istinat duvarının özel mülkiyet alanında kalıp kalmadığına ilişkin birer harita ve inşaat mühendisinden bilirkişi raporu aldırılmasına hükmeden heyet, duruşmayı erteledi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 21 Mayıs 2022'de Etiler Mahallesi Nispetiye Caddesi'nde bir restoranın önündeki istinat duvarının çöktüğü anlatılıyor.

Çökme nedeniyle 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin de yaralandığı belirtilen iddianamede, sanıkların bahçe duvarının çökmesiyle kişilerin ölümünü veya yaralanmasını öngörebilecek durumda olmalarına rağmen ruhsatlandırma, bakım, tadilat, onarım veya güçlendirme işlemlerini yaptırmadan duvarı kullanmaya devam ettikleri aktarılıyor.

İddianamede, sanıkların dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı hareketleri sonucu müşteki Baha Eddin Ali Hafez Shanableh'in yaralanmasına, Ahmad Muhammed Salem Lubbad'ın ise ölümüne neden oldukları kaydedilerek, sanıklar Somer Sivrioğlu, Sakine Öçal, Gülay Kula, Sevinç Kula, Mehmet Levent Kula, Kazım Evirgen ve Kadri Berk Cemal'in "bilinçli taksirle bir veya birden fazla kişinin ölümüne veya yaralanmasına neden olma" suçundan 2 yıl 8'er aydan 22 yıl 6'şar aya kadar hapsi isteniyor.

Kaynak: AA / Güncel

Somer Sivrioğlu İstanbul Beşiktaş Yargı İstanbul Kaza Hukuk Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 18 Ocak 2024 Ankara su kesintisi listesi! Hudutsuz Sevda CANLI izle! Hudutsuz Sevda 16. Bölüm FOX TV CANLI izle! Sakla Beni CANLI İzle! Star TV Sakla Beni 12. Bölüm HD CANLI izleme linki! Mandıra Filozofu İstanbul filmi oyuncuları kim? Mandıra Filozofu İstanbul konusu, oyuncuları ve Mandıra Filozofu İstanbul özeti! Mandıra Filozofu İstanbul nerede çekildi? Mandıra Filozofu 1,2 ne zaman çekildi? Mandıra Filozofu hangi yılda, hangi şehirde, hangi köyde çekildi? AK Parti belediye başkan adayları tam liste! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı AK Parti adayları kimler? Mandıra Filozofu konusu ne? Mandıra Filozofu oyuncuları kimler? Mandıra Filozofu nerede çekildi? Müfit Can Saçıntı öldü mü? Müfit Can Saçıntı yaşıyor mu? Müfit Can Saçıntı kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Müfit Can Saçıntı'ın hayatı ve biyografisi! Aldatmak canlı izle! 18 Ocak ATV Aldatmak 54. bölüm canlı izle! Aldatmak son bölümde neler oldu? ATV canlı izle! 19 Ocak 2024 Günlük Burç Yorumları: 19 Ocak Cuma burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 18 Ocak GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! AK Parti Zonguldak adayı belli oldu mu? SON DAKİKA AK Parti Zonguldak Belediye başkan adayı kim oldu 2024? AK Parti Yozgat adayı belli oldu mu? SON DAKİKA AK Parti Yozgat Belediye başkan adayı kim oldu 2024? AK Parti Van adayı belli oldu mu? SON DAKİKA AK Parti Van Belediye başkan adayı kim oldu 2024?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title