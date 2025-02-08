Beşiktaş'ta İstinat Duvarı Çöktü, Otoparktaki Araçlar Hasar Gördü
Beşiktaş'ta bir sitenin istinat duvarı çöktü, otoparktaki bazı araçlar ağır hasar gördü. Olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Beşiktaş'ta bir sitenin istinat duvarının çökmesi sonucu otoparktaki bazı araçlar kullanılamaz hale geldi.
Gayrettepe Mahallesi Yankı Sokağı'ndaki sitenin istinat duvarı otopark olarak kullanılan alanın üzerine çöktü.
İhbar üzerine adrese polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Çökmeden dolayı otoparktaki bazı araçlar ağır hasar görerek kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: AA / Gökçe Karaköse - Güncel