Trump, Gazze'yi gasbetme planının detaylarını anlattı

Trump'ın tek derdi para! İşte skandal Gazze planının detayları
İmamoğlu'ndan Erdoğan'a yanıt: Bana karşı gösterdiğin sertliğin benzerini Trump'a da göster

Erdoğan'ın "Ekrem efendi" çıkışına İmamoğlu'ndan yanıt
Narin'in babasından Nevzat Bahtiyar'a verilen cezaya itiraz

Narin'in babası harekete geçti! Verilen bir cezaya itiraz etti
Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur'dan olay sözler: Azgınlık bedel ödetir

Ferdi Tayfur'un kızından zehir zemberek paylaşım

Beşiktaş'ta İstinat Duvarı Çöktü, Otoparktaki Araçlar Hasar Gördü

Beşiktaş'ta İstinat Duvarı Çöktü, Otoparktaki Araçlar Hasar Gördü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beşiktaş'ta bir sitenin istinat duvarı çöktü, otoparktaki bazı araçlar ağır hasar gördü. Olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Beşiktaş'ta bir sitenin istinat duvarının çökmesi sonucu otoparktaki bazı araçlar kullanılamaz hale geldi.

Gayrettepe Mahallesi Yankı Sokağı'ndaki sitenin istinat duvarı otopark olarak kullanılan alanın üzerine çöktü.

İhbar üzerine adrese polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Çökmeden dolayı otoparktaki bazı araçlar ağır hasar görerek kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA / Gökçe Karaköse - Güncel
img

Hasta yatağından dua istedi
img

Japon deprem uzmanından ilginç tavsiye: Yanınızda mutlaka bulundurun
img

İşte en fazla boşanmanın yaşandığı ilimiz
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Japon deprem uzmanından dikkat çeken tavsiye: Yanınızda mutlaka tuz bulundurun

Japon deprem uzmanından ilginç tavsiye: Yanınızda mutlaka bulundurun
Bungolav tatiline geldi, yol tartışmasında silahla vurularak öldürüldü

Arkadaşların bungalov tatili cinayetle bitti
Milletvekillerine trafikte 'ömür boyu' ceza muafiyeti

Bu karar çok tepki çeker! Vekillere süper bir ayrıcalık daha
Bayırbucak Türkmenleri ülkeleri için Türkiye'den destek istedi

Türkiye'den destek istediler! "Ağacın dalına başka kimse acımaz"
İsrail basını yazdı: Füzeler Türkiye'ye doğru yola çıktı, Atina alarma geçti

Füzeler Türkiye'ye doğru yola çıktı! Komşunun uykuları kaçtı
Ankette büyük sürprizler var! İşte AK Parti'ye oy veren seçmenlerin en sevdiği siyasetçiler

İşte AK Parti'ye oy veren seçmenlerin en sevdiği siyasetçiler

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.