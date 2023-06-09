Beşiktaş'ta istinat duvarı çökmesi davası başladı: Şef Somer Sivrioğlu da aralarında

Beşiktaş'ta restoranın önündeki istinat duvarının çökmesi sonucu 1 kişinin ölmesi ve 1 kişinin de yaralanmasına ilişkin şef Somer Sivrioğlu'nun da aralarında bulunduğu 7 sanığın 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlandı.

Beşiktaş'ta, restoranının önündeki istinat duvarının çökmesi sonucu 1 kişinin ölmesi ve 1 kişinin de yaralanmasına ilişkin şef Somer Sivrioğlu'nun da aralarında bulunduğu 7 sanığın 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlandı.

İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanıklar Mehmet Levent Kula, Sevinç Kula, Gülay Kula ve Sakine Öçal ile avukatları katıldı.

Duruşmada, müştekiler Baha Eddin Ali Hafez Shanableh ile ölen Ahmad Muhammed Salem Lubbad'ın ailesi adına avukat da hazır bulundu.

Sanık Mehmet Levent Kula, olayın yaşandığı tek katlı restoranın miras yoluyla babasından kendisine geçtiğini belirterek, yapının istinat duvarının eski veya yıkılacak durumda olduğunu bilmediğini, yapım ve onarım tarihi konusunda da bilgisinin olmadığını söyledi.

Kula, olaydan dolayı üzgün ve pişman olduğunu ifade ederek beraat talebinde bulundu.

Sanıklardan Sakine Öçal, işletmeyi babasının 50 yıl önce kiraya verdiğini, sadece kira bedeli aldığını söyleyerek, beraatini istedi.

İstinat duvarıyla ilgili bilgisi olmadığını belirten sanık Sevinç Kula ise "Kiracılar da herhangi bir tamir talebinde bulunmadı." dedi.

Sanık Sevinç Kula'nın avukatı, istinat duvarının Beşiktaş Belediyesinin sorumluluğunda olduğunu, belediye tarafından olay tarihinden 2 ay önce yenilenen kaldırımla duvar arasında boşluk bırakıldığını savundu.

Duruşmaya katılmayan sanık Somer Sivrioğlu'nun avukatı da müvekkilini bir sonraki celsede getireceğini kaydetti.

Müştekilerin avukatı Nisa Serin ise duvarın yıkılmasında hem yapı sahibi hem de kiracıların kusurlu olduklarını belirterek, "Özellikle kiracıların meydana gelen yıkımdan doğrudan ilgili ve kusurlu olduklarını düşünüyoruz. Meydana gelen vahim sonucun da göz önüne alınarak tüm sanıkların tutuklu yargılanmalarını istiyoruz. Şikayetimiz devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, duruşmaya katılmayan sanıklar Somer Sivrioğlu, Kazım Evirgen ve Kadri Berk Cemal'in savunmalarının bir sonraki celsede alınmasına karar vererek duruşmayı erteledi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 21 Mayıs 2022'de Etiler Mahallesi Nispetiye Caddesi'nde bir restoranın önündeki istinat duvarının çöktüğü anlatılıyor.

Çökme nedeniyle 1 kişinin yaralandığı, 1 kişinin ise öldüğü belirtilen iddianamede, sanıkların bahçe duvarının çökmesiyle kişilerin ölümünü veya yaralanmasını öngörebilecek durumda olmalarına rağmen ruhsatlandırma, bakım, tadilat, onarım veya güçlendirme işlemlerini yaptırmadan duvarı kullanmaya devam ettikleri aktarılıyor.

İddianamede, sanıkların dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı hareketleri sonucu müşteki Baha Eddin Ali Hafez Shanableh'in yaralanmasına, Ahmad Muhammed Salem Lubbad'ın ise ölümüne neden oldukları kaydedilerek, sanıklar Somer Sivrioğlu, Sakine Öçal, Gülay Kula, Sevinç Kula, Mehmet Levent Kula, Kazım Evirgen ve Kadri Berk Cemal'in "bilinçli taksirle bir veya birden fazla kişinin ölümüne veya yaralanmasına neden olma" suçundan 2 yıl 8'er aydan 22 yıl 6'şar aya kadar hapisle cezalandırılmaları isteniyor.