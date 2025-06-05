Beşiktaş'ta İş Yerine Kurşunlama Olayında 2 Kişi Tutuklandı

Beşiktaş'ta İş Yerine Kurşunlama Olayında 2 Kişi Tutuklandı
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Beşiktaş'ta bir iş yerini kurşunladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı. Olayla ilgili çalışmalar devam ediyor.

Beşiktaş'ta, bir iş yerini kurşunladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ile Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 13 Mayıs'ta Bebek'te bulunan iş yerinin kurşunlanmasına ilişkin çalışma başlattı.

Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, olay yerine yaya gelen maskeli 2 şüphelinin iş yerine silahla ateş açtığını belirledi.

Bilgisine başvurulan iş yeri sahibi İ.Ş'nin yapılan görüşmede herhangi bir husumetlisinin olmadığını ve tehdit edilmediğini beyan ettiği öğrenildi.

Polis ekiplerinin kimlik ve adres bilgisini tespit ettikleri Ö.C. ve A.M, Küçükçekmece ve Kocaeli'de düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla yakalandı.

Çeşitli suçlardan kaydı bulunan 2 şüpheli, Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Olayın azmettiricisi olduğu belirlenen S.M.İ. de Küçükçekmece'de düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA / Mustafa Mert Karaca - Güncel
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