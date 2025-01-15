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Beşiktaş'ta İnşaat İşçisinin Kaldığı Konteynerde Yangın Çıktı

Beşiktaş'ta İnşaat İşçisinin Kaldığı Konteynerde Yangın Çıktı
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Beşiktaş'taki bir inşaat alanında işçilerin kaldığı konteynerde çıkan yangında bir işçi dumandan etkilendi. Yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Beşiktaş'ta inşaat işçilerinin kaldığı konteynerde çıkan yangında bir işçi dumandan etkilendi.

Akat Mahallesi Yeşim Sokak'ta bulunan bir inşaattaki işçilerin kaldığı konteynerde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri sokağa şerit çekip güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti.

Kısa sürede kontrol altına alınıp söndürülen yangında, dumandan etkilenen bir işçiye ambulansta müdahale edildi.

Yangın nedeniyle konteynerde hasar oluştu.

Kaynak: AA / Mustafa Mert Karaca - Güncel
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