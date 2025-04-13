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Beşiktaş'ta İnşaat Halindeki Otelde Yangın Çıktı

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Beşiktaş'ta inşaatı devam eden 9 katlı otelin bodrum katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangın sırasında inşaattaki 45 işçi güvenli bir şekilde tahliye edildi.

Beşiktaş'ta inşaatı devam eden otelin bodrum katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Etiler Mahallesi Ergin Sokak'taki inşaatı devam eden 9 katlı otelin bodrum katında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İnşaatta kalan 45 işçi binadan dışarı çıkarken, haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri, sokağı yaya ve araç geçişine kapattı, itfaiye görevlileri de yangına müdahale etti.

Yangını söndüren itfaiye ekipleri, bir süre soğutma çalışması yaptı.

Yangın nedeniyle inşaatta hasar oluştu.

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Kaynak: AA / Muhammed Gencebay Gür - Güncel
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