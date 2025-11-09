Haberler

Beşiktaş'ta İETT Otobüsünün Şoförü Kalp Krizi Geçirdi

Güncelleme:
Beşiktaş'ta direksiyon başında kalp krizi geçiren İETT otobüsü, kaldırıma çıkıp bir ağaca çarparak durdu. Şoför hastaneye kaldırıldı ancak müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Beşiktaş'ta şoförü kalp krizi geçiren İETT otobüsü kaldırıma çıkıp ağaca çarparak durabildi.

Yıldız Mahallesi Barbaros Bulvarı'nda Beşiktaş yönüne seyir halinde olan 34 HO 2429 plakalı İETT otobüsünün sürücüsü Mehmet Cılasın direksiyon başında kalp krizi geçirdi.

Kontrolden çıkan otobüs kaldırımdaki beton refüjü aşarak bir ağaca çarpıp durdu. Çarpmanın etkisiyle ağaç yerinden söküldü.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kalp krizi geçiren şoför ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yaralananın olmadığı kazada otobüsteki yolcular tahliye edildi.

Bölgede trafik kontrollü bir şekilde sağlanırken ekiplerin çalışmalarının ardından otobüs olay yerinden kaldırıldı.

İstanbul Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi Yönetim Kurulu Üyesi İlyas Savaş, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, kazanın şoförün kalp krizi geçirmesi sonucu olduğunu ve duyar duymaz yardım etmek için olay yerine geldiğini söyledi.

Öte yandan özel bir hastaneye kaldırılan şoför Mehmet Cılasın'ın müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi.

Kaynak: AA / Mücahit Türetken - Güncel
