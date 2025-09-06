Beşiktaş'ta IETT Otobüsünün Kazası: 1 Yaralı
Dolmabahçe Caddesi'nde virajı alamayan İETT otobüsü, bir taksi ve motosiklete çarparak kaza yaptı. Motosiklet sürücüsü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.
Beşiktaş'ta virajı dönemeyen İETT otobüsünün taksiye ve motosiklete çarptığı kazada 1 kişi yaralandı.
Dolmabahçe Caddesi'nde seyreden İETT otobüsü, bir taksiye, motosiklete ve duvara çarptıktan sonra durabildi.
Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıyı hastaneye kaldırdı.
Caddede oluşan trafik yoğunluğu, kazaya karışan araçların çekilmesiyle normale döndü.
İETT otobüsünün şoförü K.C.Y. polis merkezine götürüldü.
Kaynak: AA / İlyas Kaçar - Güncel