Haberler

Beşiktaş'ta İETT Otobüsü Motosiklete Çarptı: Yaralı Var

Beşiktaş'ta İETT Otobüsü Motosiklete Çarptı: Yaralı Var
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beşiktaş Dolmabahçe Caddesi'nde bir İETT otobüsü, bir motosiklete çarparak kaldırıma çıktı. Kaza sonucu motosiklet sürücüsü yaralanırken, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazanın ardından bölgeye çok sayıda ambulans ve güvenlik güçleri geldi.

BEŞİKTAŞ Dolmabahçe Caddesi'nde İETT otobüsü motosiklete çarparak kaldırıma çıktı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
700 liralık oyuncak çalan kadın, 10 liralık da alışveriş yaptı! O anlar kameralarda

İş yeri sahibi güvenlik kamerasına bakınca şok oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
25 dakikalık vahşet! Canice katledilen kardeşlerin komşusu yaşananları anlattı

25 dakikalık vahşet! Canice katledilen kardeşlerin komşusu anlattı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.