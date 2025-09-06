Beşiktaş'ta İETT Otobüsü Motosiklete Çarptı: Yaralı Var
Beşiktaş Dolmabahçe Caddesi'nde bir İETT otobüsü, bir motosiklete çarparak kaldırıma çıktı. Kaza sonucu motosiklet sürücüsü yaralanırken, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazanın ardından bölgeye çok sayıda ambulans ve güvenlik güçleri geldi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel