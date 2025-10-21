Haberler

Beşiktaş'ta Hırsızlık Yapan 9 Şüpheli Suçüstü Yakalandı

Beşiktaş'ta inşaat işçisi kılığında hırsızlık yapan 9 şüpheli, emniyet ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı. Şüphelilerin çaldıkları malzemelerle birlikte yakalanması güvenlik kameralarına yansıdı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

Beşiktaş'ta sarı yelek ve baret takarak kendilerini inşaat işçisi gibi gösterip hırsızlık yapan 9 şüpheli, düzenlenen operasyonla suçüstü yakalandı. Şüphelilerin yakalandığı anlar güvenlik kameralarına da yansıdı.

İstanbul emniyeti Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, inşaat şantiyelerinden yapılan hırsızlıklarla ilgili başlattığı çalışmada, şüphelilerin sarı yelek ve baret takarak kendilerini inşaat işçisi gibi gösterdiklerini ve çaldıkları malzemeleri kapalı kasa kamyonetle taşıdıklarını belirledi.

SUÇÜSTÜ YAKALANDILAR

Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin Beşiktaş Akatlar Mahallesi Melodi Sokak'taki inşaata hırsızlık amacıyla geldiğini tespit etti. Çevrede geniş güvenlik önlemi alan ekipler, hırsızlık yaparak kaçmaya başlayan şüphelilerin önünü kesti. Kapalı kasa minibüsten inerek yaya kaçmaya çalışan şüpheliler kısa sürede yakalandı. 9 şüphelinin suçüstü yakalandığı anlar güvenlik kamerasına yansırken araçta yapılan aramalarda bir kaynak makinesi ve 7 top çalıntı kablo ele geçirildi.

ÇOK SATIDA SUÇ KAYITLARI VAR

Asayiş Şube Müdürlüğünde sorgulanan şüphelilerin daha önceden de çok sayıda polis kaydı olduğu ortaya çıktı. Şüphelilerden E.M.(29)'nin 57 suç kaydı olduğu belirlenirken, 20 ayrı dosyadan arandığı ve hakkında 12 yıl 1 ay 16 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu öğrenildi. Bir diğer şüpheli Y.B.'nin ise daha önceden 69 suç kaydı olduğu, 10 dosyadan arandığı ve hakkında 4 yıl 3 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirtildi. Diğer şüphelilerden H.Y.(26)'nin daha önceden 31, C.Ş.(25)'nin 20, K.B.(27)'nin 71, Ö.K.(39)'nin 23, F.K.'(24)'nın 56 suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Şüphelilerden M.B.'(29)'nin ise daha önceden 73 suç kaydı olduğu, 11 dosyadan arandığı ve hakkında 14 yıl 9 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirtildi. Şüpheli B.G.(33)'nin ise poliste 41 suç kaydı bulunduğu, 9 ayrı dosyadan arandığı ve hakkında 7 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası verildiği belirtildi.

TUTUKLANDILAR

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 9 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Haberler.com
