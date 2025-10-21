Beşiktaş'ta Hırsızlık Şüphelisi 9 Kişi Suçüstü Yakalandı

Beşiktaş'ta bir şantiyeden hırsızlık yaparken polis ekiplerine suçüstü yakalanan 9 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Akat Mahallesi'ndeki bir şantiyede kablo ve diğer malzemeleri almaya çalışan kişileri gören çevredekiler durumu polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, şüphelileri suçüstü yakaladı. Şüphelilerin kullandığı belirlenen panelvan araçta ise kaynak makinesi ile 7 top kablo ele geçirdi.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmada, kent genelinde farklı inşaatlardan da hırsızlık yaptığı anlaşılan 9 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.