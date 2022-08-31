Beşiktaş'ta hastane ek binasında yangın Güncel Haberler BEŞİKTAŞ'ta bulunan Sait Çiftçi Devlet Hastanesi ek hizmet binasının bodrum katında yangın çıktı. BEŞİKTAŞ'ta bulunan Sait Çiftçi Devlet Hastanesi ek hizmet binasının bodrum katında yangın çıktı. Binadaki hastalar tahliye edilirken, yangın kısa sürede söndürüldü. Sait Çiftçi Devlet Hastanesi ek hizmet binası ve içinde bulunan Beşiktaş 10 Nolu Aile Sağlığı Merkezi'nin bulunduğu 6 katlı binanın bodrum katında, saat 12.10 sıralarında, elektrikten kaynaklandığı belirtilen yangın çıktı. Hastane yönetimi tüm hasta ve çalışanları tahliye ederken, olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Polis ekipleri ise bina çevresini emniyet şeridiyle kapatarak önlem aldı. Yangında bodrum katında hasar oluştu. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Devlet Hastanesi Beşiktaş Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Beşiktaş'ta hastane ek binasında yangın - Haberler

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.