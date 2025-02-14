Beşiktaş'ta Hafriyat Kamyonu 80 Yaşındaki Kadına Çarptı
Beşiktaş'ta bir hafriyat kamyonunun çarptığı 80 yaşındaki Suzan Tuna K. hayatını kaybetti. Olay sonrası kamyon sürücüsü polis merkezine götürüldü.
Beşiktaş'ta hafriyat kamyonunun çarptığı 80 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.
Barbaros Bulvarı'ndan Emirhan Caddesi'ne dönen Ekrem A. yönetimindeki 34 DP 9125 plakalı hafriyat kamyonu, Suzan Tuna K'ya (80) çarptı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırılan kadın, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kamyon sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Kaynak: AA / Mustafa Mert Karaca - Güncel