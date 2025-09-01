Beşiktaş'ta Güvenlik Görevlisinin Silahı Kazayla Ateş Aldı: İki Yaralı

Beşiktaş'ta Güvenlik Görevlisinin Silahı Kazayla Ateş Aldı: İki Yaralı
Beşiktaş'taki bir iş merkezinde güvenlik görevlisi Y.Ö.'nün elindeki otomatik silahın nöbet değişimi sırasında kazayla ateş alması sonucu B.B. ve M.E.E. yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BEŞİKTAŞ'taki bir iş merkezinde güvenlik görevlisi olarak çalışan Y.Ö.'nün(30) elindeki otomatik silah, nöbet değişimi sırasında kazayla ateş aldı. Olayda aynı binada güvenlik görevlisi olarak çalışan B.B.(24) ve M.E.E.(27) yaralandı.

Olay saat 20.00 sıralarında Levent'te meydana geldi. Bir iş merkezinde güvenlik görevlisi olarak çalışan Y.Ö.'nün elindeki otomatik silah, nöbet değişimi sırasında kazayla ateş aldı. Silahtan çıkan mermiler, aynı binada güvenlik görevlisi olan B.B. ve M.E.E.'ye isabet etti. İhbar üzerine adrese polis ve acil sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralanan güvenlik görevlilerinin hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.

Binada olay yeri inceleme çalışması yapan polis ekipleri, silahı tutan güvenlik görevlisi Y.Ö.'yü silahla birlikte gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
