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Beşiktaş'ta Geri Giden Cip Bina Boşluğuna Düştü

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Beşiktaş'ta Ortaköy'deki bir sitede geri viteste gaza fazla basan 85 yaşındaki Betin Akay'ın cipinin bina boşluğuna düşmesi sonucu kazayı yara almadan atlattığı bildirildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Akay'ın kontrollerini yaptı. Kazanın anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Beşiktaş'ta bir site içerisinde geri giden cip bina boşluğuna düştü. Çevredekiler tarafından otomobilden çıkarılan sürücü Betin Akay (85) kazayı yara almadan atlattı.

Kaza 23 Ocak Perşembe günü saat 16.00 sıralarında Ortaköy'de bulunan Naile Sultan Korusu sitesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, site içerisindeki evinden çıkan Betin Akay, 34 TT 6955 plakalı cipine bindi. Akay ardından geri vitesteki cipte gaza fazla basınca araç kontrolden çıktı. Park halindeki 34 AE 8393 plakalı otomobile çarpan cip ardından bina ile istinat duvarı arasındaki boşluğa düştü.

GAZA FAZLA BASINCA BOŞLUĞA DÜŞTÜ

Kaza sonucu cipin içerisinde sıkışan Betin Akay için olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Çevredekiler tarafından kurtarılan ve yara almayan Akay'ın kontrollerini sağlık ekipleri yaptı. İtfaiye ekipleri de olay yerinde önlem alırken, polis ekipleri ise kazayla ilgili inceleme yaparak tutanak tuttu. Sürücü Betin Akay'ın yapılan alkol testinde alkollü olmadığı tespit edildi. Boşluğa düşen araç ise çekiciyle bulunduğu yerden çıkartılarak emniyet otoparkına götürüldü.

KAZA KAMERADA

Öte yandan kaza anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, cip bir anda geriye doğru hızla hareket ediyor, ardından da bina boşluğuna düşüyor. Kazayı görenler ise araca doğru koşuyor. Diğer yandan kazaya karışan sürücü Betin Akay'ın, 2017 yılında hayatını kaybeden iş insanı Ender Akay'ın eşi olduğu öğrenildi.

Beşiktaş'ta Geri Giden Cip Bina Boşluğuna Düştü
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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