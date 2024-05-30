Üye Girişi
Haberler

Beşiktaş'ta gece kulübünde çıkan yangınla ilgili 9 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beşiktaş'ta bir gece kulübünde çıkan yangında 29 kişi hayatını kaybetmişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yangınla ilgili olarak 9 şüpheli hakkında iddianame hazırladı ve 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası istendi.

Beşiktaş'ta gece kulübünde tadilat sırasında çıkan ve 29 kişinin ölümüyle sonuçlanan yangına ilişkin 9 şüpheli hakkında, "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olmak" suçundan ayrı ayrı 22 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Gayrettepe Yıldız Posta Caddesi Gönenoğlu Sokağı'ndaki 16 katlı binanın eksi 1 ve eksi 2. katlarında faaliyet gösteren gece kulübünde 2 Nisan'da tadilat sırasında çıkan yangına ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı.

Savcılık, 7'si tutuklu 9 sanık hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olmak" suçundan 2 yıl 8'er aydan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis istemiyle iddianame hazırladı. İddianame, İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.

Mahkeme heyetinin, 27 kişinin "müşteki" olarak yer aldığı iddianameyi incelemesi sürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı İstanbul Beşiktaş Olaylar Güvenlik Hukuk Güncel Haberler

Türkiye'deki yaşlı nüfus oranı cumhuriyet tarihinde ilk kez çift haneye ulaştı

Türkiye'deki yaşlı nüfus oranı cumhuriyet tarihinde ilk kez çift haneye ulaştı

 Ağrı'da bir kadın, caddede üstsüz şekilde dolaştı

Ağrı'da bir kadın, caddede üstsüz şekilde dolaştı

 Usta oyuncu Ahmet Uğurlu, 71 yaşında hayatını kaybetti

Usta oyuncu Ahmet Uğurlu, 71 yaşında hayatını kaybetti

 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye teröristana izin vermeyecek, harekete geçmekten çekinmeyiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye teröristana izin vermeyecek, harekete geçmekten çekinmeyiz
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title