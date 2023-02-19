BEŞİKTAŞ'TA FÜNYE İLE PATLATILAN ÇANTANDAN KIYAFETLER ÇIKTI Güncel Haberler BEŞİKTAŞ'ta, bomba imha uzmanlarınca fünye ile patlatılan çantadan kıyafetler çıktı. BEŞİKTAŞ'ta, bomba imha uzmanlarınca fünye ile patlatılan çantadan kıyafetler çıktı. Beşiktaş'ta Kadırgalar Caddesi'nde saat 21.00 sıralarında yolda yaya geçidi üzerinde bırakılan çanta görenler durumu polise bildirdi. Sevk edilen polis ekipleri, çevre güvenliğini sağlayıp, yolu trafiğe kapattı. Ardından sevk edilen bomba imha uzmanları tarafından çanta fünye ile patlatıldı. Çantadan kıyafetler çıkmasıyla polis, çalışmalarını tamamlayarak caddeyi trafiğe açtı. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Beşiktaş Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› BEŞİKTAŞ'TA FÜNYE İLE PATLATILAN ÇANTANDAN KIYAFETLER ÇIKTI - Haberler

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.