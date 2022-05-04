Beşiktaş'ta Fenerbahçe maçı hazırlıkları başladı - Haberler

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Beşiktaş'ta Fenerbahçe maçı hazırlıkları başladı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Beşiktaş'ta Fenerbahçe maçı hazırlıkları başladı

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, iki günlük iznin ardından bu akşam yaptığı antrenmanla başladı.

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, iki günlük iznin ardından bu akşam yaptığı antrenmanla başladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Valerien Ismael'in yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman; ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışmasıyla başladı. Ardından iki grup halinde top kontrolü ve pas çalışmaları yapıldı. Antrenman, minyatür kale maç sonrası yapılan şut çalışmasıyla tamamlandı.

Siyah-beyazlılar, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına, yarın saat 11.00'de yapacağı antrenmanla devam edecek.

(İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Spor, Güncel, Haberler

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