Üye Girişi
Haberler

Beşiktaş'ta Elektrikli Skuter ve Motosiklet Denetimi: 16 Bin TL Ceza

Güncel Haberler

Beşiktaş'ta trafik polisleri, elektrikli skuter kullananlara ve motosikletlere yönelik denetim yaptı. Ehliyetsiz motosiklet sürücüsüne 16 bin lira, alkollü skuter kullanan iki kişiye toplam 8 bin lira ceza kesildi.

BEŞİKTAŞ'ta trafik polisleri, elektrikli skuter kullananlara ve motosikletlere yönelik denetim yaptı. Yapılan denetimlerde ehliyetsiz motosiklet kullanan bir sürücüye 16 bin lira, alkollü olarak skuter kullanan iki kişiye de toplam 8 bin lira ceza yazıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Beşiktaş Meydanı'nda elektrik skuter kullananlara ve motosiklet sürücülerine yönelik denetim yaptı. 22.00'da başlayan denetimler sırasında, durdurulan motosikletlerin evrakları tek tek kontrol edildi. Motosiklet sürücülerine yönelik yapılan denetimlerde ehliyetsiz motosiklet sürücüsüne 16 bin lira, kask takmayan bir motosiklet sürücüsüne ise 436 lira ceza yazıldı. Ekipler ayrıca, alkollü skuter kullanan 2 kişiye 8 bin lira,  reflektör yelek giymeyen 10 skuter sürücüsüne toplamda 4 bin lira ceza yazdı. Yapılan denetimlerde toplam 29 bin 304 lira para cezası uygulandı.

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Motosiklet İstanbul Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title