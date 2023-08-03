Beşiktaş'ta Elektrikli Skuter ve Motosiklet Denetimi: 16 Bin TL Ceza

Beşiktaş'ta trafik polisleri, elektrikli skuter kullananlara ve motosikletlere yönelik denetim yaptı. Ehliyetsiz motosiklet sürücüsüne 16 bin lira, alkollü skuter kullanan iki kişiye toplam 8 bin lira ceza kesildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Beşiktaş Meydanı'nda elektrik skuter kullananlara ve motosiklet sürücülerine yönelik denetim yaptı. 22.00'da başlayan denetimler sırasında, durdurulan motosikletlerin evrakları tek tek kontrol edildi. Motosiklet sürücülerine yönelik yapılan denetimlerde ehliyetsiz motosiklet sürücüsüne 16 bin lira, kask takmayan bir motosiklet sürücüsüne ise 436 lira ceza yazıldı. Ekipler ayrıca, alkollü skuter kullanan 2 kişiye 8 bin lira, reflektör yelek giymeyen 10 skuter sürücüsüne toplamda 4 bin lira ceza yazdı. Yapılan denetimlerde toplam 29 bin 304 lira para cezası uygulandı.

- İstanbul