Beşiktaş'ta elektrikli skuter sürücülerine denetim yapıldı

İstanbul Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Beşiktaş Meydanı'nda elektrikli skuter sürücülerinin trafik kurallarına uygun kullanılıp kullanılmadığı denetlendi. Kontrollerde skuter sürücülerinin çoğunluğunun reflektör yelek kullanmadığı tespit edildi ve bu sürücülere para cezası uygulandı. Ayrıca bir sürücüye alkol testinde yasal sınırın üstünde promil değeri çıkması nedeniyle para cezası verildi.

Beşiktaş'ta elektrikli skuter sürücülerine yönelik denetim yapıldı.

İstanbul Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerince Beşiktaş Meydanı'nda, gece görünürlüğünü artırmak için reflektör yelek kullanımı ve alkol kontrolü başta olmak üzere skuterlerin trafik kurallarına uygun kullanılıp kullanılmadığı denetlendi.

Kontrollerde skuter sürücülerinin neredeyse tamamının reflektör yelek kullanmadığı gözlendi. Bu sürücülere 436 lira para cezası uygulandı.

Bir sürücüye de alkol testinde yasal sınırın üstünde promil değeri çıkması nedeniyle 4 bin 100 lira para cezası verildi.