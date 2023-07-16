Beşiktaş'ta Ekmek Poşetinde Uyuşturucu Operasyonu

BEŞİKTAŞ'ta şüphe üzerine durdurulan 2 kişinin elindeki poşette bulunan ekmek arasına gizlenmiş uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 kişi polis merkezine götürüldü.

Olay, Levazım Mahallesi'nde geçtiğimiz Cuma günü meydana geldi. Caddede denetim yapan polis ekipleri şüphe üzerine 2 kişinin bulunduğu motosikleti durdurdu. Motosiklette ve şüpheli 2 kişinin üzerinde yapılan aramalarda herhangi bir suç unsuruna rastlanmadı. Polis ekipleri bu kez, Servet Özay K.'nin elinde bulunan ekmek poşetini incelemek istedi. Poşette bulunan ekmekleri detaylı inceleyen ekipler, ekmeklerden birinin içine gizlenmiş uyuşturucu madde ele geçirdi. Servet Özay K. ile yanında bulunan S.P. gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Adliyeye sevk edilen şüphelilerin serbest kaldığı öğrenildi.