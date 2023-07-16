Beşiktaş'ta ekmek içinde uyuşturucu bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı

Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı motorize polis ekipleri, durdurdukları motosikletteki şüphelilerin ekmek içerisinde uyuşturucu madde sakladığını tespit etti. 9,8 gram uyuşturucu madde ele geçirildikten sonra gözaltına alınan şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Beşiktaş'ta ekmeğin arasına uyuşturucu madde saklayan 2 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı motorize polis ekipleri, Levazım Mahallesi Koru Sokak'ta şüphe üzerine durdurdukları motosikletteki S.P. ile S.Ö.K'nin kimliklerini kontrol etti.

S.Ö.K'nin elinde bulunan poşeti gizlemeye çalıştığını fark eden ekipler, yaptıkları incelemede ekmek içerisine gizlenmiş 9,8 gram uyuşturucu madde ele geçirdi.

Bunun üzerine gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.