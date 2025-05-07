Beşiktaş'ta Eğlence Mekanında Silahlı Kavga: Bir Kişi Ağır Yaralandı

BEŞİKTAŞ'ta sabaha karşı eğlence mekanında başlayıp sokağa taşan kavgada Z.E.(24) isimli kişi silahla ağır yaralandı. Olay yerinden kaçan şüpheli, Beşiktaş Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı. Mekanın güvenlik görevlisi olduğu öğrenilen şüphelinin silahla Z.E.'yi yaraladığı anlar, bölgedeki başka bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Olay bugün saat 04.00 sıralarında Yıldız Mahallesi Çırağan Caddesi Yalı Sokak'ta yaşandı. İddiaya göre, eğlence mekanında başlayan tartışma, sokakta devam etti. Tartışmanın büyümesi üzerine taraflardan biri yanındaki silahla Z.E.'yi yaraladıktan sonra olay yerinden kaçtı. Silah sesini duyanların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde ağır yaralandığı anlaşılan Z.E., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay yerinde güvenlik önlemi alarak inceleme yapan polis, sokakta 5 adet boş kovan tespit etti.

KÜÇÜKÇEKMECE'DE YAKALANDI

Beşiktaş Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin çalışmalarında, olayı gerçekleştiren şüphelinin eğlence mekanında güvenlik görevlisi olarak çalışan S.Y.(19) olduğu tespit edidi. Ekipler, şüpheli S.Y.'yi olayda kullandığı silah ile birlikte Küçükçekmece'de yakaladı. Gözaltına alınan şüphelinin ifadesinde, olay gecesi Z.E. isimli şahsın mekan içerisinde taşkınlık çıkardığı, kişiyi uyarmak için masasına gittiğinde kendisine yumruk attığını, olayı bu sebeple gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan adliyeye sevk edildi.

SALDIRI ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Şüpheli S.Y.'nin mekanın müşterisi olan Z.E.'yi silahla yaraladığı anlar, sokaktaki başka bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde S.Y.'nin silahı ateşlediği ve kanlar içerisinde kalan Z.E.'yi bırakarak kaçtığı anlar yer alıyor.