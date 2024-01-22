Üye Girişi
Haberler

Beşiktaş'ta eğlence mekanında bir kadını darbeden 3 şüpheli yakalandı

Geniş Video İzle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Beşiktaş'ta bir eğlence mekanında bir kadının darbedildiği olayı araştırdı. Şüpheliler yakalandı ve serbest bırakıldı.

Beşiktaş'ta eğlence mekanında bir kadını darbeden 3 şüpheli yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 20 Ocak'ta, Etiler Mahallesi Nispetiye Caddes'ndeki bir eğlence mekanında Y.S. (44) isimli kadının darbedildiği gerekçesiyle çalışma başlattı.

Ekipler, olayı gerçekleştiren kadın şüpheliler N.K. (30), D.K. (34) ile iş yeri yetkilisi A.Y.K'yi (36) gözaltına aldı.

Şüpheliler, kasten yaralama suçundan haklarında yürütülen tahkikatın ardından adli makamlarca serbest bırakıldı.

Öte yandan, eğlence mekanında yaşanan darp kameraya yansıdı. Görüntülerde, Y.S'nin arkasından gelen bir kadının saçlarını çektiği ve sonrasında yaşanan arbede yer alıyor.

Kaynak: AA / Güncel

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Beşiktaş Polisiye İstanbul 3.Sayfa Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title