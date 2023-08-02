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Beşiktaş'ta dron ile havadan trafik denetimi yapıldı

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi ekipleri, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü katılımında yaptıkları denetimlerde, emniyet kemeri takmayan ve cep telefonu ile konuşan sürücüleri tespit edip, durdurdu. Sürücü ve araç belgelerinin kontrol edildiği denetimlerde, trafik kurallarına uymayan ve belgeleri eksik sürücülere para cezası uygulandı.

Beşiktaş'ta dron ile havadan trafik denetimi yapıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi ekipleri, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü katılımında yaptıkları denetimlerde, emniyet kemeri takmayan ve cep telefonu ile konuşan sürücüleri tespit edip, durdurdu.

Sürücü ve araç belgelerinin kontrol edildiği denetimlerde, trafik kurallarına uymayan ve belgeleri eksik sürücülere para cezası uygulandı.

Kaynak: AA / Şükrü Gündüz - Güncel

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Beşiktaş Tragger Güncel Haberler

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