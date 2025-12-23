Beşiktaş'ta dönercide tekmeli yumruklu kavga kamerada

BEŞİKTAŞ'ta bir dönercide müşteriler arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı.Tarafların birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırdıkları kavga anları cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Olay geçtiğimiz 21 Aralık Pazar günü akşam saatlerinde Etiler Nispetiye Caddesi'nde bulunan bir dönercide meydana geldi.Dönercide bulunan müşteriler arasında bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı.Çıkan kavgada ortalık savaş alanına döndü.Kavgada müşteriler birbirlerine tekme ve yumruk atarak saldırdı.Yaşananlar bi müşteri tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.